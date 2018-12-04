"تموين الشرقية": ضبط بقالين تموينيين يبيعان المقررات بمحلات الجملة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد المهندس عبد الله محسوب، مدير إدارة تموين كفر صقر بمحافظة الشرقية، على أن الإدارة شنت حملة تموينية على التجار التموينيين والمخابز البلدية بالتنسيق شملت شتى مناطق مركز ومدينة كفر صقر.

وأضاف محسوب، أن الحملة أسفرت عن تحرير مخالفة نقص موازين ضد مخبز بلدى نصف إلى لصاحبة م. م. ع وذلك لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جراما فى الرغيف الواحد ومخالفة ضد مخبز بلدى نصف إلى لصاحبة م. ا. ا وذلك لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وتحرير مخالفة ضد مخبز بلدى نصف إلى لصاحبة ع. م.ن وذلك لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخالفة ضد مخبز بلدى نصف إلى لصاحبة ع. ا. م وذلك لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وتم تحرير تقرير مخالفة ضد مخبز بلدى نصف إلى لصاحبة م. م.ا، وذلك لوجود أرصدة وكميات من الخبز على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز ولا يقابلها رصيد من الدقيق.

وتحرير محضر رقم 1315 جنح أمن دولة طوارئ ضد كلا من التاجرة التموينية ع. م. ا من الحوامدة شيط الهوى متضامنة مع صاحب مخبز بلدى ع.ك.ح بناحية الزبدة المؤانسة وزوجته ن. م. ر لتوزيعهم مقررات تموينية ببدروم ملاصق للمخبز بالزبدة بقرية المؤانسة بعيدا عن مقر المحل التموينى بالحوامده قرية شيط الهوى مخالفين القوانين والتشريعات الوزارية التموينية للهروب من الرقابة.

وتم تحرير محضر رقم 1316 جنح أمن دولة طوارئ ضد ص.و.م تاجر تموينى بناحية الفرايين قرية الهجارسة وذلك لنقله وتوزيعه السلع والمقررات التموينية المنصرفة والمخصصة لرخصة محلة التموينى بناحية الفرايين قرية الهجارسة إلى محل جملة وقطاعى بمدينة كفر صقر مخالفا القوانين والتشريعات الوزارية التموينية للهروب من الرقابة.