ترامب يبعث خطابا إلى رئيس وزراء باكستان لدفع محادثات السلام فى أفغانستان

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بعث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الإثنين بخطاب إلى رئيس وزراء باكستان عمران خان لحشد دعم إسلام أباد لعملية السلام فى أفغانستان.

ونسبت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية فى نشرتها باللغة الانجليزية إلى وزير الإعلام الباكستانى فواد تشودرى قوله إن ترامب كتب خطابا لخان وطلب فيه تعاون باكستان لجلب طالبان إلى طاولة المحادثات.

ولم يعلق مسؤولون فى البيت الأبيض رسميا على الأمر.

وتُبذل جهود حاليا لإحياء محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان. ووفقا لبيان لوزارة الخارجية الأمريكية بدأ المبعوث الأمريكى الخاص المعنى بملف المصالحة الأفغانية السفير زلماى خليل زاد أمس الأحد جولة يزور خلالها ثمانية دول هى باكستان وأفغانستان وروسيا وأوزبكستان وتركمنستان وبلجيكا والامارات وقطر بهدف دفع عملية المصالحة. وتستغرق جولة المبعوث الأمريكى 18 يوما.