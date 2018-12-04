المصرية البريطانية: ركزنا على مبادرة الرئيس لتطوير التعليم خلال زيارة لندن

كتب عبد الحليم سالم

أكدت نادية لملوم، المدير التنفيذى للجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA أن زيارة لندن الأخيرة حققت العديد من النجاحات والتى ستنعكس على الاقتصاد المصرى والبريطانى الفترة المقبلة.

وأضافت أن الرحلة التجارية ضمت 50 شركة مصرية وبريطانية وركزت فى زيارتها حول مفهوم "مصر الجديدة"، لافتة إلى أن التركيز أنصب على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى المتعلقة بتطوير التعليم وجذب استثمارات فى التعليم من خلال المدارس والجامعات المتميزة وهو ما ينطبق على الجانب البريطانى.

وأشارت إلى أنه أيضا كان هناك تركيز على الجانب الصحى والتعاون فى هذا المجال، ولا سيما أن بريطانيا متقدمة جدا فى هذا الجانب، بجانب اهتمام بريطانيا بالنقل البحرى والموانيء ومحور قناة السويس التنموى.

وكشفت نادية لملوم لـ"اليوم السابع" أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى زاد من حاجتها إلى مصر كشريك اقتصادى وضمان الدخول إلى الأسواق الافريقية عبر بوابة مصر خاصة أن مصر تمتلك اتفاقيات تجارية هامة مع قارة افريقيا مثل الكوميسا وغيرها.

وأوضحت أن مسالة الشراكة بين البلدين هذا بجانب يخص الحكومة، وكان فى البعثة العديد من المسؤلين الحكوميين على رأسهم محمد معيط وزير المالية ومحمد فريد رئيس البورصة ومحسن عادل الرئيس التنفيذى لهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وعاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية .

مما يذكر أن جدول أعمال البعثة تضمن زيارة إلى مدينة مانشيستر لبحث الفرص فى مجال البترول والغاز واستعراض تطورات الأوضاع البترولية فى مصر، ثم زيارة إلى الغرفة التجارية فى ليفربول والتباحث فى مجال النقل، وفى لندن تم التركيز على بقية المجالات، ومنها التعليم والمشروعات العملاقة والقومية بجانب لقاء مع السفير المصرى والسفير البريطانى لدى مصر.