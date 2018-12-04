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العصار يستقبل رئيس هيئة التصنيع الحربي السودانية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 03:20 م
العصار يستقبل رئيس هيئة التصنيع الحربي السودانية الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي و الفريق أول محمد الحسن عبد الله رئيس هيئة التصنيع الحربي السودانية
كتب زكى القاضى
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رحب الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق أول محمد الحسن عبد الله رئيس هيئة التصنيع الحربي السودانية، وأكد على العلاقات الخاصة التى تربط بين البلدين الشقيقين وعن استقبال وزارة الإنتاج الحربي للعديد من الشركات السودانية فى الفترة الماضية للإطلاع على الإمكانيات التصنيعية لشركات وزارة الإنتاج الحربي على أرض الواقع وبحث مجالات التعاون المشتركة.
 
فيما أعرب الجانب السودانى عن حفاوة الاستقبال وأشاد بمعروضات جناح وزارة الإنتاج الحربي وما بذلته من جهود لتنظيم المعرض ليخرج بهذه الصورة المشرفة لمصر والذى يعبر عن ما وصل إليه الإنتاج الحربي المصرى من طفرة صناعية كبرى، مؤكدا أن هذا المعرض يعد إنطلاقه قوية لمصر فى مجال التسليح فى القارة الإفريقية ويعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لضرورة التعاون والاتحاد بين شعوب العالم الشقيقة والصديقة عامة وشعب وادى النيل خاصة من أجل تحقيق السلام فى المنطقة.
 
 
الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي و الفريق أول محمد الحسن عبد الله رئيس هيئة التصنيع الحربي السودانية
الدكتور محمد سعيد العصار والفريق أول محمد الحسن عبد الله 

 


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