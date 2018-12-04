"الزراعة": 4 إجراءات ارشادية للنباتات الطبية " الكمون".. تعرف عليها

أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية ، حزمة من التوصيات الفنية والإرشادات لمزراعى النباتات الطبية ,العطرية خاصة " الكمون " حفاظا على الناتج الكمى والكيفى للمحصول.

- الحفاظ على الرى كل أسبوعين .

- إضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى 100 كجم للفدان، و سلفات أمونيوم+ 25 كجم للفدان ، وسلفات بوتاسيوم 5و20% سرا أسفل النباتات فى الأراضي القديمة .

- إضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى فى الأراضي الجديدة تزيد لتصل الجرعة إلى 150 كجم للفدان ،وسلفات أمونيوم على أن تقسم على دفعات متكررة بمعدل 50 كجم لكل دفعة.

-فى حالة الإضافة الأرضية أو تذاب فى ماء الرى ،الضخ مع الماء قرب نهاية فترة الرى حتى لايحدث تسرب وفقد للأسمدة .