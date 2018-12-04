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"الزراعة": 4 إجراءات ارشادية للنباتات الطبية " الكمون".. تعرف عليها

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 05:00 ص
"الزراعة": 4 إجراءات ارشادية للنباتات الطبية " الكمون".. تعرف عليها الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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 أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية  والمحاصيل الزراعية ، حزمة من التوصيات الفنية  والإرشادات لمزراعى النباتات الطبية  ,العطرية خاصة " الكمون "  حفاظا على الناتج الكمى والكيفى للمحصول.

- الحفاظ على الرى كل أسبوعين .

-  إضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى 100 كجم  للفدان، و سلفات أمونيوم+ 25 كجم  للفدان ، وسلفات بوتاسيوم 5و20% سرا أسفل النباتات فى الأراضي القديمة .

-  إضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى فى الأراضي الجديدة تزيد لتصل الجرعة إلى 150 كجم  للفدان  ،وسلفات أمونيوم على أن تقسم على دفعات متكررة بمعدل 50 كجم لكل دفعة.

 -فى حالة الإضافة الأرضية أو تذاب فى ماء الرى ،الضخ مع الماء قرب نهاية فترة الرى حتى لايحدث تسرب وفقد للأسمدة .

 


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