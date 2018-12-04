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الداخلية تُسهل إجراءات كبار السن والمرضى بمصلحة الجوازات

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:23 ص
الداخلية تُسهل إجراءات كبار السن والمرضى بمصلحة الجوازات تسهيل إجراءات كبار السن والمرضى بالجوازات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته ، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
 
 
واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عددٍ من المواطنين ، وجميعهم من كبار السن ، وذوى الاحتياجات الخاصة ، والمرضى وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.
 
 وأكدت وزارة الداخلية على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.
 
 
 
 

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