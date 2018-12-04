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الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 04:34 ص
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الحكومة الألمانية ترحب ببدء مباحثات حول اليمن

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 04:00 ص
الحكومة الألمانية ترحب ببدء مباحثات حول اليمن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أ ش أ
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أعربت الحكومة الألمانية عن أملها فى أن تسفر محادثات سلام محتملة من أجل اليمن عن تحسن الأوضاع الإنسانية للمواطنين اليمنيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ، فى تصريح أمس الإثنين ، إنه من المرحب به للغاية أن يكون هناك فى المستقبل القريب محادثات سياسية تحت قيادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث.

وأعربت المتحدثة عن أملها فى إتخاذ قرارات أولية محفزة ، منوهة الى أنه يتعين أولا وقف إطلاق النار وإجراء تسهيلات إنسانية ، مؤكدة أنه من الضرورى أن يكون هناك محاولة جادة فى إنهاء النزاع العسكرى والتوصل إلى حل سياسي.
جدير بالذكر أن الأمم المتحدة تصف الوضع فى اليمن بأنه أشد أزمة إنسانية فى العالم حاليا ، ويعانى ملايين المواطنين فى اليمن من الجوع أو من عدم الحصول على إمدادات طبية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك معلومات غير مؤكدة تشير إلى احتمال بدء محادثات سلام بشأن اليمن منتصف هذا الأسبوع فى ستوكهولم بالسويد.

 

 


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أنجيلا ميركل

ألمانيا

أخبار ألمانيا

اليمن




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