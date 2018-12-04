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البيت الأبيض يعتزم إنهاء دعم السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 09:13 ص
البيت الأبيض يعتزم إنهاء دعم السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة لارى كودلو المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض
واشنطن (رويترز)
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قال لارى كودلو المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ترغب فى إنهاء الدعم المقدم للسيارات الكهربائية وأشياء آخرى بما فى ذلك مصادر الطاقة المتجددة.

وردا على سؤال بشأن التحركات المزمعة بعد إعلان جنرال موتورز إغلاق مصانع فى الولايات المتحدة وتسريح عمال الأسبوع الماضى، قال كودلو أنه يتوقع أن ينتهى دعم شراء السيارات الكهربائية فى 2020 أو 2021. وقال أن إدارة ترامب تتوقع إنهاء أشكال آخرى من الدعم بما فى ذلك "الطاقة المتجددة".

وقال كودلو "فيما يتعلق بسياستنا، نريد إنهاء كل ذلك الدعم. وبالمناسبة، الأنواع الأخرى من الدعم التى فُرضت خلال إدارة أوباما، نحن ننهيها، سواء كانت للطاقة المتجددة أو لغيرها".

 


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