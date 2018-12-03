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ننشر صور السفن الأوكرانية الثلاث المحتجزة من روسيا فى ميناء بحر آزوف

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:04 ص
ننشر صور السفن الأوكرانية الثلاث المحتجزة من روسيا فى ميناء بحر آزوف سفن أوكرانية تحتجزها روسيا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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قال شاهد من "رويترز"، اليوم الاثنين، إن 3 زوارق تابعة للبحرية الأوكرانية احتجزتها روسيا قبالة ساحل شبه جزيرة القرم ، موجودة فى ميناء بحر آزوف بالقرم، وهو ميناء يطل على البحر الأسود.

وأضاف أنه يمكن رؤية أشخاص فى زى البحرية حول الزوارق التى لا تبدو عليها أى أضرار، ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسئول قوله، إن السلطات أعادت فتح مضيق كيرتش قرب شبه جزيرة القرم، التى ضمتها موسكو مؤخرا، بعد أن احتجزت الزوارق الأوكرانية.

سفن أوكرانية تحتجزها روسيا (1)
سفن أوكرانية تحتجزها روسيا 

 

سفن أوكرانية تحتجزها روسيا (2)
سفن أوكرانية تحتجزها روسيا 

 

سفن أوكرانية تحتجزها روسيا (3)
سفن أوكرانية تحتجزها روسيا 

 

سفن أوكرانية تحتجزها روسيا (4)
سفن أوكرانية تحتجزها روسيا 

 

سفن أوكرانية تحتجزها روسيا (5)
سفن أوكرانية تحتجزها روسيا 

 

سفن أوكرانية تحتجزها روسيا (6)
سفن أوكرانية تحتجزها روسيا 

 

سفن أوكرانية تحتجزها روسيا (7)
سفن أوكرانية تحتجزها روسيا 

 

سفن أوكرانية تحتجزها روسيا (8)
سفن أوكرانية تحتجزها روسيا

 

سفن أوكرانية تحتجزها روسيا (9)
سفن أوكرانية تحتجزها روسيا 

 


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