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نائب محافظ الأقصر يشهد إفتتاح المؤتمر الدولى الأول حول الجسيمات والطاقة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 08:15 م
نائب محافظ الأقصر يشهد إفتتاح المؤتمر الدولى الأول حول الجسيمات والطاقة جانب من الموتمر
الأقصر – أحمد مرعى
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شارك محمد عبد القادر خيرى ، نائب محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، فى افتتاح فعاليات "المؤتمر الدولى الأول حول الجسيمات والمواد والطاقة وتطبيقاتها الطبية والصناعية المتقدمة"، والذى يقام خلال الفترة من 3 حتى 6 ديسمبر الجارى بالأقصر، والمقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار ،  وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

يهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث الأبحاث العلمية والتركيز على المجالات الحيوية ومنها الأبحاث المتعلقة بعلوم ليزرات الفيمتو ثانية والأوتو ثانية وتطبيقاتها الطبية والصناعية، واستخدام الجسيمات فى تشخيص وعلاج الأمراض الخبيثة، والأبحاث المتعلقة بجميع فروع علوم المواد بما يساهم فى تحقيق الطفرة الكبرى فى التقنيات الطبية والصناعية المتطورة ومن بينها انتاج الطاقة البديلة، والأبحاث المتعلقة بعلوم الطاقة بقطبيها النووية والمتجددة، وتعليم وتعلم العلوم الطبيعية الحديثة وكيفية معالجة الغموض المرتبط بمفاهيمها وقوانينها، وفيزياء مصادر المياه وتقنياتها والطرق الفيزيائية لمعالجتها، كما يعطى المؤتمر اهتماماً خاصاً لأحدث تقنيات المفاعلات النووية وكيفية تشغيلها وتحقيق الأمن والأمان لمحطاتها، وتعظيم كفاءة محطات الطاقة المستدامة بجميع أنواعها.

ومن جانبه، رحب نائب محافظ الأقصر بضيوف المؤتمر متمنياً لهم إقامة طيبة بمحافظة الأقصر السياحية، والاستمتاع بزيارة الأماكن الأثرية بالبرين الشرقى والغربى، ومثنياً على اختيارهم لمدينة الأقصر كمكان لاستضافة مؤتمرهم العلمى، مؤكداً على استعداد المحافظة لاستضافة العديد من الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات بما يساهم فى تنوع المنتج السياحى.

 

 

 


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