مليون يورو تكلفة أضرار قوس النصر بباريس بسبب شغب "السترات الصفراء"

أعلن رئيس مركز الآثار الوطنية الفرنسية فيليب بيلافال الأحد أن كلفة الأضرار الجسيمة التى لحقت بقوس النصر خلال أعمال العنف التى رافقت تظاهرات "السترات الصفراء" فى العاصمة الفرنسية السبت قد تصل إلى مليون يورو.
وقال بيلافال لصحيفة لو فيجارو "أقدّر كلفة الأضرار بمئات آلاف اليوروهات، بل حتى بمليون يورو". وأضاف أنّ النصب "سيظلّ مغلقاً أمام الجمهور لعدة أيام".
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مستغرب
رايي
الغلط على الناس - بسبب شغب السترات - وليس بسبب الحكومة التي اخترعت قوانين في صالح ناس وضد ناس ناهيك عن تجاهل مطالبهم لفترة طويلة منذ بداية الاحتجاجات - لا احد مع التخريب ولا اي اضرار ولكن لا تتركوا السبب وتذهبوا للنتائج