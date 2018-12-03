مليون يورو تكلفة أضرار قوس النصر بباريس بسبب شغب "السترات الصفراء"

أ ف ب

أعلن رئيس مركز الآثار الوطنية الفرنسية فيليب بيلافال الأحد أن كلفة الأضرار الجسيمة التى لحقت بقوس النصر خلال أعمال العنف التى رافقت تظاهرات "السترات الصفراء" فى العاصمة الفرنسية السبت قد تصل إلى مليون يورو.

وقال بيلافال لصحيفة لو فيجارو "أقدّر كلفة الأضرار بمئات آلاف اليوروهات، بل حتى بمليون يورو". وأضاف أنّ النصب "سيظلّ مغلقاً أمام الجمهور لعدة أيام".