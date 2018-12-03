مقتل 5 أشخاص فى قرية محاصرة من قبل حركة طالبان بأفغانستان

كابول (أ ش أ)

لقى 5 أشخاص على الأقل مصرعهم من بينهم طفل فى قرية بشمال أفغانستان محاصرة من قبل حركة طالبان منذ أكثر من أسبوعين؛ وذلك وفقًا لما أعلنه مسئولون أفغان.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الاثنين، أن القرية التى يبلغ تعداد سكانها نحو 5 آلاف نسمة، باتت محاصرة بعدما سيطرت الحركة المتمردة على الطرق المحيطة.

وأوضح المسئولون أن بعض حالات الوفاة وقعت بسبب الجوع، مشيرين إلى أن المتمردين يستهدفون -فيما يبدو- قاعدة تابعة للجيش الأفغانى بالقرية.