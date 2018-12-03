محافظ قنا يشارك ذوى الإحتياجات الخاصة الإحتفال باليوم العالمى للمعاق

قنا- وائل محمد

نظم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا يرافقه وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ووكيل وزارة التربية والتعليم احتفالية في اطار مناسبة اليوم العالمى للمعاق بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى و التربية والتعليم بقنا ومؤسسات المجتمع المدنى للأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة .



وقام الهجان بتهنئة الأطفال ووزع الحلوى لهم كنوع من إدخال البهجة على قلوبهم وإسعادهم أثناء مرور الاحتفالية بالطفطف من أمام ديوان عام المحافظة مؤكدا علي ضرورة الاهتمام المستمر بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وجذبهم للإندماج داخل المجتمع لانهم جزء لا يتجزأ من المجتمع مشيرا الى إن الاحتفال باليوم العالمي للمعاق يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومشاركتهم في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدر من المساواة مع الآخرين .



وأضاف المحافظ أن الاهتمام بتلك الفئة يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة في تولي قضاياهم والسعي الجاد إلى حلها وتوفير كافة الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية كما أنه فرصة لدفع مزيد من الجهود لتأهيل وتمكين هذه الفئة من كافة حقوقهم وتسليط الضوء على انجازاتهم كأفراد فاعلين في المجتمع وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم وتعزيز بيئة الإبداع الفكري والفني والعلمي لديهم.



من جانبه اوضح وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ان المسيرة سوف تمر بعدد من شوارع قنا الرئيسية وصولا الى كورنيش النيل حيث سيتم تنظيم حفل ترفيهى للأطفال كما سيتم تنظيم رحله لهم الى مدينة الأقصر لحضور عرض للصوت والضوء بمعبد الكرنك لافتا الى ان المديرية لا تألوا جهدا في تنظيم اية فاعليات من شأنها دعم ذوى الاحتياجات الخاصة وادخال البهجة على قلوبهم.









