محافظ سوهاج يناقش خطة تطوير مشروع إنتاج اللحوم والألبان بالديابات

سوهاج – عمرو خلف

أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج على أهمية تطوير المشروعات الإنتاجية بالمحافظة وخاصة مشروع إنتاج اللحوم والألبان بقرية الديابات بأخميم، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتوسع فى عمليات الإنتاج لدفع عجلة التنمية وخدمة أهالى المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم برئاسة محافظ الإقليم وبحضور اللواء علاء رشاد سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور جمال سلومة مستشار الثروة الحيوانية بكلية الزراعة بسوهاج، ومسئولى إدراة الشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، والتنمية، والعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.

وقد ناقش الاجتماع خطة تطوير مشروع الديابات باخميم المقدمة من الدكتور جمال سلومة، وكيفية إيجاد حلول للتمويل الفورى، وخطة لتطوير المزرعة النباتية، ومحطة الإنتاج الحيوانى، ومصنع الألبان، وانتداب المهندس عمر جاد محمد مديرا لمحطة الإنتاج الحيوانى منتدبا من مديرية الزراعة.

يذكر أن المشروع تم إنشاؤه بتمويل من الموازنة العامة للدولة باب ثان، بغرض تسمين عدد 2000 رأس، وبتكلفة استثمارية 6.35 مليون جنية، على مساحة 210 فدان، ويوجد عدد 10 منافذ توزيع للمشروعات بطاقة انتاجية 500 رأس، وقد بدء العمل الفعلى به 1984، ويعمل المشروع فى إنتاج الألبان واللحوم لتغطية السوق المحلى حيث يتم إنتاج الألبان بواقع طن ونصف يوميا، بالإضافة إلى مشتقات الألبان من زبادى وجبن وسمن.