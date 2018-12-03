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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:40 م
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محافظ سوهاج: تركيب محول كهربائى وتوزيع 1200 إسطوانة بوتاجاز بطما

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:18 م
محافظ سوهاج: تركيب محول كهربائى وتوزيع 1200 إسطوانة بوتاجاز بطما محول الكهرباء
سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج عن تركيب محول كهربائى جديد جهد 300 بقرية المدمر بمركز طما بتكلفة 90 ألف جنيه، بالتنسيق بين الوحدة المحلية وهندسة كهرباء طما، وذلك فى إطار خطة المحافظة لدعم شبكات الكهرباء وتطويرها، بالتعاون مع قطاع الكهرباء، والعمل على تخفيف الأحمال بنطاق المحافظة واستيعاب الاحمال المستقبلية .

ومن جانبه أوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما انه تم تركيب محول جهد 300 بشارع الخولى بقرية المدمر تحت إشراف هندسة كهرباء طما والوحدة المحلية بالمدمر، للعمل على تحسين شبكات الكهرباء لخدمة الأهالى والمواطنين بالقرية، كما تم متابعة أعمال توزيع 1200 إسطوانة بوتاجاز بسوق قرية مشطا بإشراف من الوحدة المحلية ومكتب التموين، وذلك استجابة لشكوى أحد المواطنين وتبين عدم صحتها، وان عملية التوزيع تتم بشكل منتظم ولا توجه أية معوقات .

وأكد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بتلبية إحتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، ومتابعة أعمال تخفيف الأحمال وتوصيلات الكابلات بنطاق المحافظة ،والعمل على الانتهاء منها فى المواعيد والتوقيتات المحددة لخدمة اهالينا والتخفيف عن كاهل الموطنين .

 

 

تركيب محول كهرباء بالمدمر وتوزيع 1200 اسطوانة بمشطا بطما (1)

تركيب محول كهرباء بالمدمر وتوزيع 1200 اسطوانة بمشطا 

 

تركيب محول كهرباء بالمدمر وتوزيع 1200 اسطوانة بمشطا بطما (3)

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