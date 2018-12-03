video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم بكلية الهندسة جامعة بنها

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:54 م
محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم بكلية الهندسة جامعة بنها محافظ القليوبية أثناء أفتتاحة معرض العلوم والهندسة
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم، معرض العلوم والهندسة والتى نظمته مديرية التربية والتعليم بكلية الهندسة جامعة بنها، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك فى الفترة من 2/12/2018 حتى 4/12/2018.

وضم المعرض 88 مشروع لـ 115 طالب على مستوى المرحلتين الإعدادية والثانوية فى المجالات العلمية والبحثية المتنوعة.

وتفقد المحافظ، نماذج المشروعات المشاركة فى المسابقة، واستمع لشرح موجز من أصحابها عن فكرة كل مشروع وطريقة التصميم، وكيفية عملها، ومدى إمكانية تنفيذ المشروعات والأفكار على أرض الواقع.

وهنأ المحافظ، الطلاب بهذا التفوق والنبوغ، معربًا عن استعداده لتقديم الدعم لأبناء المحافظة النابغين والمتفوقين علميًا فى شتى المجالات، ومساعدتهم فى النهوض بمستواهم للمساهمة فى بناء الوطن وتحقيق التنمية ولرفع اسم مصر فى كافة المحافل العالمية، مبديًا اعجابه باختيار أفكار المشروعات، والتى تضمنت مجالات حيوية عديدة.

محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة (1)
محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة (2)
محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة (3)
محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة
 
محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة (4)
محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة (5)
محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة (6)
محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة (7)
محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة (8)
محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة (9)
محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة (10)
محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة (11)
محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة (12)
محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة

 

محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة (13)
محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يعلن الانتهاء من صيانة الكهرباء بمنطقة الفيلات

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

محافظة القليوبية

تعليم القليوبية

جامعة بنها

كلية الهندسة

معرض العلوم والهندسة




لا تفوتك
المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".. ويتفقد الجناح المصرى وجناحى السعودية والإمارات.. وزير الدفاع فى كلمة أمام الرئيس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".. ويتفقد الجناح المصرى وجناحى السعودية والإمارات.. وزير الدفاع فى كلمة أمام الرئيس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

4 قضايا مهمة على مائدة الخطيب فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا.. حسم المدير الفنى الجديد بين دياز وكارينيو وثالث مجهول.. تحدى الصفقات الشتوية.. الإدارات المهزوزة وعرابى وغالى وفضل.. وجلسة لرفع معنويات الفريق

4 قضايا مهمة على مائدة الخطيب فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا.. حسم المدير الفنى الجديد بين دياز وكارينيو وثالث مجهول.. تحدى الصفقات الشتوية.. الإدارات المهزوزة وعرابى وغالى وفضل.. وجلسة لرفع معنويات الفريق

تقارير: محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم بقائمة فرانس فوتبول

تقارير: محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم بقائمة فرانس فوتبول

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة