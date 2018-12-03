محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم بكلية الهندسة جامعة بنها

القليوبية - إبراهيم سالم

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم، معرض العلوم والهندسة والتى نظمته مديرية التربية والتعليم بكلية الهندسة جامعة بنها، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك فى الفترة من 2/12/2018 حتى 4/12/2018.

وضم المعرض 88 مشروع لـ 115 طالب على مستوى المرحلتين الإعدادية والثانوية فى المجالات العلمية والبحثية المتنوعة.

وتفقد المحافظ، نماذج المشروعات المشاركة فى المسابقة، واستمع لشرح موجز من أصحابها عن فكرة كل مشروع وطريقة التصميم، وكيفية عملها، ومدى إمكانية تنفيذ المشروعات والأفكار على أرض الواقع.

وهنأ المحافظ، الطلاب بهذا التفوق والنبوغ، معربًا عن استعداده لتقديم الدعم لأبناء المحافظة النابغين والمتفوقين علميًا فى شتى المجالات، ومساعدتهم فى النهوض بمستواهم للمساهمة فى بناء الوطن وتحقيق التنمية ولرفع اسم مصر فى كافة المحافل العالمية، مبديًا اعجابه باختيار أفكار المشروعات، والتى تضمنت مجالات حيوية عديدة.



محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة



محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة



محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة

محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة



محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة



محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة



محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة



محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة



محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة



محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة



محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة



محافظ القليوبية يفتتح معرض العلوم والهندسة