محافظ الجيزة يتابع أعمال الإزالات للأبنية المخالفة فى حى شمال

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال الإزاله التى تتم بشارع طلعت حرب بحى شمال الجيزة للتأكد من إزالة مخالفات البناء والعقارات الغير مرخصة حتى سطح الأرض .

وحرص راشد على تفقد موقع الإزالات والوقوف على نسب تنفيذ الإزاله للانتهاء منها والبدء فى إزاله مخالفات مبانى أخرى .

وتفقد المحافظ أعمال الرصف وتركيب الانترلوك لعدد من الشوارع الهامة بالحى منها متفرعات شارع الأقصر، مؤكدا أن المحافظة تتوسع فى رصف الشوارع الفرعية والضيقة والتى تم الانتهاء من إدخال كافة المرافق بها وذلك للتسهيل على المواطنين .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله قام بها رافقة محمد نور رئيس حى شمال الجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل حيث تابع المحافظ أعمال تطوير الجزيرة الوسطى من منزل كوبرى الساحل وحتى وزارة الرى بكورنيش النيل ورفع كفاءة شارع المطار أسفل كوبرى أحمد عرابى.

من جانب أخر أكد راشد في تصريحات له انه تم البدء في أعمال رصف طريق الليبني بدءا من نطاق مركز ومدينة كرداسة وحتي مسجد الشاعر، مؤكدا أنه تم توجية رئيس مركز ومدينة كرداسة بمتابعة الأعمال والانتهاء من أعمال الرصف فى الجدول المحدد له.



