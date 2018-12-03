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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 10:33 م
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ماكرون يؤجل زيارته المقررة إلى صربيا بسبب الأحداث فى فرنسا

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 09:57 م
ماكرون يؤجل زيارته المقررة إلى صربيا بسبب الأحداث فى فرنسا ماكرون
بلجراد (رويترز)
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قال الرئيس الصربي ألكسندر فوشيتش بعد اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه طلب تأجيل زيارته المقررة إلى صربيا لعدة أسابيع.

وكان من المقرر أن يصل ماكرون إلى صربيا يوم الأربعاء في زيارة مدتها يومين لبحث العلاقات بين بلجراد وكوسوفو وإحياء ذكرى جنود قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى التي حلت الذكرى المئوية لانتهائها الشهر الماضي.

وقال فوشيتش للصحفيين "طلب الرئيس ماكرون تأجيل زيارته إلى صربيا لعدة أسابيع بسبب الوضع في بلاده".

ويسعى ماكرون لاحتواء احتجاجات عمت فرنسا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأدت لأحداث شغب واسعة في العاصمة باريس في مطلع هذا الأسبوع.

 

 


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ماكرون

فرنسا

باريس

صربيا




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