قطريليكس تكشف عن دور تنظيم الحمدين فى أخونة هولندا.. فيديوجراف

كتب إسلام جمال

كشف حساب قطريلكس المعنى بفضح جرائم تنظيم الحمدين، عن الدور الخبيث الذى يلعبه النظام القطرى، فى محاولة أخونة هولندا.

وأضح فيديوجراف، مواصلة تنظيم الحمدين لمخططه فى تمويل أذرع تنظيم الإخوان الإرهابى الدولى، عبر تمويل الإخوانى المصرى نصر الدمنهورى لإنشاء مدرسة فى قلب العاصمة الهولندية أمستردام لنشر الفكر الظلامى والبحث عن مجندين جدد لتنظيمات الإرهاب القطرية.

أخونة #هولندا.. خبث قطري جديد#تنظيم_الحمدين واصل مخططه لتمويل أذرع تنظيم #الإخوان الإرهابي الدولي عبر تمويل الإخوانجي المصري #نصر_الدمنهوري لإنشاء مدرسة في قلب العاصمة الهولندية #أمستردام لنشر الفكر الظلامي والبحث عن مجندين جدد لتنظيمات الإرهاب القطرية#قطريليكس#الدوحة_المفضوحة pic.twitter.com/RgCAgrTLgy — قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) ٣ ديسمبر ٢٠١٨

وأشار الفيديوجراف، إلى أن استخدام الأفكار المتشددة من خلال المناهج التى يتم تعليمها للطلاب فى هذه المدارس، المزمع إنشاءها بكثرة فى هولندا، هو سلاح تنظيم الحمدين لنشر الفكر الظلامى فى هولندا.