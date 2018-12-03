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قطريليكس تكشف عن دور تنظيم الحمدين فى أخونة هولندا.. فيديوجراف

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 08:12 ص
قطريليكس تكشف عن دور تنظيم الحمدين فى أخونة هولندا.. فيديوجراف تميم بن حمد
كتب إسلام جمال
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كشف حساب قطريلكس المعنى بفضح جرائم تنظيم الحمدين، عن الدور الخبيث الذى يلعبه النظام القطرى، فى محاولة أخونة هولندا.

وأضح فيديوجراف، مواصلة تنظيم الحمدين لمخططه فى تمويل أذرع تنظيم الإخوان الإرهابى الدولى، عبر تمويل الإخوانى المصرى نصر الدمنهورى لإنشاء مدرسة فى قلب العاصمة الهولندية أمستردام لنشر الفكر الظلامى والبحث عن مجندين جدد لتنظيمات الإرهاب القطرية.

 

 

وأشار الفيديوجراف، إلى أن استخدام الأفكار المتشددة من خلال المناهج التى يتم تعليمها للطلاب فى هذه المدارس، المزمع إنشاءها بكثرة فى هولندا، هو سلاح تنظيم الحمدين لنشر الفكر الظلامى فى هولندا.

 


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