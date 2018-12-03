ضبط تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية والدراجات البخارية فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

تمكن رجال مباحث مركز الزرقا بدمياط، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل والمحال التجارية والدراجات البخارية.



وكانت البلاغات قد تعددت أمام اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط، تفيد عدة وقائع سرقة منازل ومحال تجارية وعدد من الدراجات البخارية بدائرة مركز الزرقا.



أمر العميد حسام الباز مدير المباحث الجنائية بدمياط، بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبط الجناة.



وأسفرت التحريات التى قام بها فريق البحث، أن وراء ارتكاب تلك الوقائع كلا من، "علاء إ." 18 عاما عاطل، و"عابد ا" 21 عاما عاطل، و"إبراهيم ع" 30 عاما عاطل، و"تامر ا" 35 عاما عاطل، و"محمد م" 18 عاما عاطل، وجميعهم مقيمون بقرية دقهلة دائرة مركز الزرقا.



وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط 4 متهمين وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى السرقة وبإرشادهم تم ضبط العديد من المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وأحالهم العقيد إيهاب خيرى مأمور مركز الزرقا للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.