video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 10:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية والدراجات البخارية فى دمياط

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 10:19 ص
ضبط تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية والدراجات البخارية فى دمياط اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق

تمكن رجال مباحث مركز الزرقا بدمياط، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل والمحال التجارية والدراجات البخارية. 


وكانت البلاغات قد تعددت أمام اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط، تفيد عدة وقائع سرقة منازل ومحال تجارية وعدد من الدراجات البخارية بدائرة مركز الزرقا.


أمر العميد حسام الباز مدير المباحث الجنائية بدمياط، بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبط الجناة. 


وأسفرت التحريات التى قام بها فريق البحث، أن وراء ارتكاب تلك الوقائع كلا من، "علاء إ." 18 عاما عاطل، و"عابد ا" 21 عاما عاطل، و"إبراهيم ع" 30 عاما عاطل، و"تامر ا" 35 عاما عاطل، و"محمد م" 18 عاما عاطل، وجميعهم مقيمون بقرية دقهلة دائرة مركز الزرقا.


وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط 4 متهمين وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى السرقة  وبإرشادهم تم ضبط العديد من المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وأحالهم العقيد إيهاب خيرى مأمور مركز الزرقا للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غدا.. محاكمة معلم متهم بالإساءة لطالبة سمراء أمام محكمة الجنح بدمياط

دمياط

اخبار الحوادث

تشكيل عصابى

سرقة




لا تفوتك
الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة