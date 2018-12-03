سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 3-12-2018 فى مصر

استقر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 3-12-2018، حيث سجل 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى.

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصربعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرية 4.75 جنيه للشراء، و4.79 جنيه للبيع، بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.75 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.75 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.68 جنيه للشراء

4.82 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.73جنيه للشراء

4.77جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.74 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع