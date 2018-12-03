تنفيذ 5858 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 420 محكوما عليهم و11حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة وذيول التشكيلات العصابية، وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبى.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، إخطارا من اللواء علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية، بضبط 420 محكوما عليهم بإجمالى أحكام منفذة 5858 حكم و885 حكم جزئى، و103حكم مستأنف، وتحصيل 4750 جنيه غرامات وتحرير 109مخالفة.

كما تم تحرير 249 قضية مرافق، وهم 38 أشغال طريق - 17 نظافة - 3 بيئه - 91 إزالة فورية - 50 بائع متجول - 31 وصلة كهربائية - 7 إعلان مخالف - 6 فرش شاى - 2 إزالة كشك - 3 قرار غلق - 1 محضر فض جمع .

كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 31 شقه و 70 من قاطنيها، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.