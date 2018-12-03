تدمير انفاق لداعش بالانبار واحباط محاولة ارهابية لاستهداف العاصمة العراقية

بغداد /أ ش أ/

تمكنت القوات الأمنية العراقية، من تدمير 4 أنفاق و3 كهوف غرب محافظة الأنبار يستخدمها عناصر تنظيم داعش فى عملياتهم الارهابية.

وقال مصدر استخباراتى عراقى لوكالة انباء الاعلام العراقى "واع"، إن "القوات الأمنية شرّعت بعملية دهم وتفتيش استهدفت أودية حوران ومكر الذيب وحجلان وام الوز غربى الانبار بحثا عن مطلوبين وتأمين هذه الاودية خشية استخدامها من قبل عصابات داعش الإجرامية مرة اخرى مستغلين سوء الأحوال الجوية".

وأضاف ان"القوة المقتحمة اغلقت كافة الطرق المؤدية الى المناطق المستهدفة وشرعت بحملة دهم وتفتيش للمناطق المشتبه بها, وتمكنت خلالها من العثور على تسع عبوات ناسفة وتدمير أربعة أنفاق سرية و ثلاثة كهوف واسعة فضلاً عن تدمير مواقع اختباء تحت الأرض".

وأوضح أن" الحملة تأتى على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بنية عصابات داعش الإجرامية التسلل الى هذه الأودية والمناطق الصحراوية للتهديد امن واستقرار المناطق المحررة فى القاطع الغربى للمحافظة".

وأشار إلى أن فرقة معالجة المتفجرات أبطلت مفعول الأسلحة المضبوطة دون وقوع أية إصابات فى صفوف القوات الامنية، من جانبه أعلن الحشد الشعبى إحباط محاولة إرهابية لاستهداف أمن العاصمة بغداد وزعزعة استقرارها.

وذكر بيان لموقع الحشد إنه "بعد متابعة دقيقة ورصد متواصل تمكنت قوة من الحشد الشعبى من العثور على اسلحة وعتاد مخبأة داخل منشأة القعقاع فى قاطع جرف النصر اللطيفية.