بيان لسفارة كوريا الجنوبية فى القاهرة: سول لا تستورد الكلاب لتناولها

كتبت رباب فتحى

نفت السفارة الكورية الجنوبية بالقاهرة ما تناولته العديد من الصحف ووسائل الإعلام المصرية بشأن تصدير الكلاب إلى كوريا الجنوبية لتناولها.

وأشارت السفارة فى بيان لها مساء اليوم، إلى تصريحات بشأن حل أزمة كلاب الشوارع بتصديرها إلى الدول التى تتناول لحوم الكلاب مثل كوريا -بدلا من قتلهم أو التخلص منهم- مؤكدة على ضرورة عمل مزارع للكلاب الضالة من أجل تصديرها إلى الدول الأخرى.

وأوضحت السفارة الكورية، أنه دأبت هذه الأخبار والتقارير على الإشارة إلى كوريا باعتبارها من الدول المرشحة لذلك، وهو ما ينم عن جهل كبير بثقافة الشعب الكورى، فضلًا عن تشويه صورته بتداول هذه المعلومات المغلوطة، بحسب البيان.

وأكد البيان، على أن حكومة كوريا الجنوبية لم تقم مطلقا باستيراد الكلاب بهدف تناول لحومها، مشددا على أن عادة تناول لحوم الكلاب فى كوريا فى طريقها للاختفاء ولاسيما فى ظل الضعوط التى تمارسها جمعيات ونشطاء حقوق الحيوان فى كوريا.

وتابعت السفارة: "ومن هذا المنطلق يرجى توضيح أن تناول لحوم الكلاب ليست من ثقافات الطعام الشائعة فى كوريا".

ودعا البيان إلى تحرى الدقة من الآن فصاعدا وعدم نشر أى أخبار أو مقالات تتعلق بتصدير كلاب الشوارع إلى كوريا الجنوبية.