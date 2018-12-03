video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 10:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 10:06 ص
النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة انتظام حركة السيارات بالقاهرة والجيزة-أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
تشهد الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الإثنين، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.
 
وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
 
وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.
 
وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
 
كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية، ودخول المواطنين إلى الحدائق العامة والمنتزهات.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 874 مخالفة دراجات بخارية بدون لوحات بالمحافظات

المرور: أرشفة إلكترونية لـملفات السيارات فى 32 وحدة تراخيص بالقاهرة قريبا

تعرف على التزامات قانون المرور الجديد لجهات الدولة لمنع الحوادث

أخبار الحوادث

الحوادث اليوم

أخبار المرور اليوم

النشرة المرورية

مرور القاهرة

مرور الجيزة

القاهرة




لا تفوتك
الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة