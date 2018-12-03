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إقبال من موظفى وطلاب جامعة القناة على حملة " 100 مليون صحة "

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 09:12 م
إقبال من موظفى وطلاب جامعة القناة على حملة " 100 مليون صحة " حملة فيروس سى
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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واصلت حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى  ، و الكشف عن الأمراض غير السارية ، أعمالها داخل جامعه قناه السويس، لليوم الثالث علي التوالي ، وشهدت إقبال شديد من موظفي وطلاب الجامعه، حيث تم الكشف علي 423 حالة اليوم، وتأتي هذه الحملة تزامنا مع انطلاق المرحلة الثانية لحملة الرئيس السيسي 100 مليون صحة، في11 محافظ ( الإسماعيلية- السويس- البحر الأحمر- كفر الشيخ -الأقصر- أسوان-سوهاج-شمال سيناء- المنوفية- بني سويف- القاهرة)، وتستهدف ما يزيد عن 20 مليون مواطن تحت رعاية الدكتورعاطف أبو النوررئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق راشد رحمي  ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف عام الدكتورمحمد غنيم والدكتورمحمد عبد الجواد

 

وتواجدت الحمله اليوم الأثنين 3 ديسمبر بكليات طب الأسنان، التربية ، الآداب والعلوم الإنسانية، حيث قام الدكتور مدحت صالح  /عميد كليه التربيه بمتابعة الحملة، بتخصيص غرفه للحملة داخل المبني التعليمي وحث الطلاب بضرورة الكشف وعدم التخوف .

ويشارك بالحملة داخل جامعه قناه السويس خمسه فرق تطوعية، وتقوم الحملة بالفحص الطبي الشامل للحالات المترددة عليها بقياس الوزن، والطول، وكتلة الجسم، و قياس ضغط الدم، والسكر، وتحليل فيروس سي، وذلك بإشراف أطباء من وزاره الصحة والتفتيش الصيدلي، وأشرف علي الفرق اليوم الدكتورة هيام فكري، والدكتورة مني فاروق، الدكتوره فايزة عبد الرحمن ،الدكتورأحمد سلواوي، والدكتورة أيه كمال، والدكتور يزيد احمد المسئول عن السياره المتنقله "فاركو3، بالإضافة إلي طلاب وطالبات الجامعة المتطوعين ما بين فرق طبية من كليات الطب والتمريض، وفرق تثقيف صحي، وتسجيل طبي الكتروني(IT) وتعمل داخل الجامعة، و بالمدن الجامعية بنات وبنين وبالنوادي والمؤسسات والهيئات المختلفة.

 

 


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