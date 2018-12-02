وكالة روسية: سقوط أول قتيل فى مظاهرات السترات الصفراء فى باريس

وكالات

لقى مواطن فرنسى مصرعه منذ قليل، قرب حاجز أقامته مجموعة من "السترات الصفراء" فى باريس، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للانباء، فى نبأ عاجل.

وتتسع دائرة العنف فى باريس والعديد من المدن الفرنسية بين الأمن ومثيرى الشغب، بعدما تزايدت أعمال السلب والنهب من قبل محتجين منضمين لحركة "السترات الصفراء"، التى ظهرت قبل أسابيع لرفض بعض القرارات الاقتصادية للحكومة، ومن بينها رفع أسعار الوقود.

وبخلاف حالة الوفاة التى لم تؤكدها مصادر فرنسية حتى الآن، بلغت حصيلة الاحتجاجات التى دخلت أسبوعها الثانى، قرابة 120 مصاب، و412 معتقل بحسب مسئولين أمنين، ذلك بخلاف تعطل مرافق حيوية، واتلاف وحرق مبانى حكومية وخاصة، وهو ما دفع وزير الداخلية كريستوف كاستانير، لعدم استبعاد اللجوء لفرض حالة الطوارئ.