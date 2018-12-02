وصول وزير الرياضة لمقر نقابة الصحفيين للمشاركة فى افتتاح معهد التدريب

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى مقر نقابة الصحفيين، للمشاركة فى افتتاح أكبر مركز لتدريب الصحفيين في الشرق الأوسط، بمقر النقابة.

وكان فى استقبال الوزير، الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، وحاتم زكريا سكرتير عام النقابة، و خالد ميرى وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم، وحسين الزناتى، وعمرو بدر، وإبراهيم أبو كيلة، وأيمن عبد المجيد من أعضاء مجلس النقابة.

يذكر أن مركز التدريب يحتوى على كافة الإمكانيات من صالة تحرير، واستوديو للإذاعة والتلفزيون، وقاعات لـ"السوشيال ميديا"، وغيرها​.