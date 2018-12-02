video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وصول وزير الرياضة لمقر نقابة الصحفيين للمشاركة فى افتتاح معهد التدريب

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:14 م
وصول وزير الرياضة لمقر نقابة الصحفيين للمشاركة فى افتتاح معهد التدريب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى مقر نقابة الصحفيين، للمشاركة فى افتتاح أكبر مركز لتدريب الصحفيين في الشرق الأوسط، بمقر النقابة.
 
وكان فى استقبال الوزير، الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، وحاتم زكريا سكرتير عام النقابة، و خالد ميرى وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم، وحسين الزناتى، وعمرو بدر، وإبراهيم أبو كيلة، وأيمن عبد المجيد من أعضاء مجلس النقابة.
 
يذكر أن مركز التدريب يحتوى على كافة الإمكانيات من صالة تحرير، واستوديو للإذاعة والتلفزيون، وقاعات لـ"السوشيال ميديا"، وغيرها​.
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأعلى للإعلام: مؤتمر للمثقفين المصريين والسودانيين بعنوان وحدة وادى النيل

مكرم محمد أحمد يعلن إنشاء لجنة للطفل بالمجلس الأعلى للإعلام

نقابة الصحفيين

عبد المحسن سلامة

اخبار مصر

الصحفيين




لا تفوتك
القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى نظر طعن رئيس الزمالك على قرارات الأولمبية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى نظر طعن رئيس الزمالك على قرارات الأولمبية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم تأييد الإعدام لـ9 متهمين باغتيال "هشام بركات"

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم تأييد الإعدام لـ9 متهمين باغتيال "هشام بركات"

يفتتحه الرئيس السيسى غدا بمشاركة 373 شركة عالمية.. "اليوم السابع" يرصد الاستعدادات النهائية لانطلاق المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018".. 7 أجنحة رئيسية وجناح ضخم للمعروضات المصرية

يفتتحه الرئيس السيسى غدا بمشاركة 373 شركة عالمية.. "اليوم السابع" يرصد الاستعدادات النهائية لانطلاق المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018".. 7 أجنحة رئيسية وجناح ضخم للمعروضات المصرية

2019 مصر خالية من العشوائيات الخطرة.. 19 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 215 ألف وحدة لسكان العشوائيات.. 5 محافظات خالية من المناطق غير الآمنة نهاية العام الجارى.. وخالد صديق: طورنا 80% من العشوائيات داخل المحافظات

2019 مصر خالية من العشوائيات الخطرة.. 19 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 215 ألف وحدة لسكان العشوائيات.. 5 محافظات خالية من المناطق غير الآمنة نهاية العام الجارى.. وخالد صديق: طورنا 80% من العشوائيات داخل المحافظات

كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات يورو 2020 اليوم

كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات يورو 2020 اليوم

"القصة العريضة" موضة تسريحات شعر 2019 اعرفى إمتى تختاريها

"القصة العريضة" موضة تسريحات شعر 2019 اعرفى إمتى تختاريها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة