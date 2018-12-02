وزارة الطيران المدني تعلن عن بدء المشاركة في حملة 100 مليون صحة

كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل

بدأت وزارة الطيران المدني، اليوم الأحد، المشاركة في حملة 100 مليون صحة من خلال تواجد فريق من الأطباء تابع لوزارة الصحة وذلك للاطمئنان علي صحتهم وعمل الفحوصات الطبية المتوفرة في المبادرة، للكشف عن الأمراض غير السارية «السكر والسمنة والضغط».

وأكدت الوزارة أن الحملة مستمرة لمدة 15 يوما بمقر الوزارة، وذلك تحت أشراف الدكتور مدحت بهي الدين مدير عام الشئون العلاجية والمشرف علي العيادات الطبية بالوزارة.

يذكر أن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سى والأمراض غير المعدية، انطلقت أمس السبت، حيث يستهدف الفحص 20 مليون مواطن فى 11 محافظة.

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة للكشف عن الإصابة بفيروس سى والأمراض غير المعدية تشمل محافظات: "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفرالشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان".