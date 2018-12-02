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ننشر منطوق حكم النقض فى حكم طعون قضية خلية الظواهرى

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:59 م
ننشر منطوق حكم النقض فى حكم طعون قضية خلية الظواهرى أثناء نظر القضية بدائرة الإرهاب
كتب عامر مصطفى
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قضت محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من 42 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا باسم خلية الظواهرى، لاتهامهم بإهانة القضاء، شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية لمضى المدة وبعدم جواز الطعن المقدم من 5 متهمين.

 

وجاء منطوق محكمة النقض كالاتى:

أولا: عدم جواز المقدم من 5 طاعنين وهم كل من: عبد الرحمن زوام ابيض زوام وسامح عتمان محمد جعفر وسلامة جمعة سليم سلامة ومحمد سعد عبد التواب وكرم احمد عبد الرحمن.

ثانيا: عدم قبول الطعن المقدم 4 طاعنين وهم كل من: أحمد محمود عبد الرحمن وأحمد عادل السيد يوسف وعماد ممدوح عبد العظيم وعبد الرحمن السيد رزق.

ثالثا: بقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة للطاعنين جميعا بمن فيهم من قضي بعدم قبول الطعن شكلا دون الطاعنين اللذين قضي بعدم جواز نظر طعنهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أصدرت حكما بحبس 53 متهماً فى القضية على رأسهم الدكتور محمد الظواهرى، سنة مع الشغل بتهمة إهانة القضاء.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم إدارة والانضمام لجماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة شاركت في أعمال القتال الدائرة في سوريا وخططت لمواجهة مؤسسات الدولة بعد عزل محمد مرسي من رئاسة الجمهورية.


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