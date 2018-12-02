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ننشر الجدول الزمنى لعمل حملة 100 مليون صحة بكليات جامعة قناة السويس

الأحد، 02 ديسمبر 2018 08:58 م
ننشر الجدول الزمنى لعمل حملة 100 مليون صحة بكليات جامعة قناة السويس جانب من الحملة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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أستقبلت جامعة قناة السويس اليوم حملة 100 مليون صحة، بكليتي الطب و الصيدلة، كما أستمرت سيارات الحملة فى تقديم خدماتها بمقرالجامعة الجديدة لليوم الثاني على التوالي، وذلك برعاية الدكتورعاطف أبوالنوررئيس جامعة قناة السويس، والدكتورطارق راشد رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف عام الدكتورمحمد غنيم، والدكتورمحمد عبد الجواد.

وتقوم الحملة بالفحص الطبي الشامل للحالات المترددة عليها بقياس الوزن، والطول، و كتلة الجسم، وقياس ضغط الدم، والسكر، وتحليل فيروس سي.

كما تم تحديد جدول زمنى لعمل الحمله داخل الجامعة على مدار الأسبوعين والذى بدأ اليوم الأحد 2 ديسمبر بكليتى الطب والصيدلة، والفرقة المتحركة يلية الأثنين 3 ديسمبربكليات طب الأسنان، التربية ، الآداب والعلوم الإنسانية ثم الثلاثاء 4 ديسمبر بكليات الألسن، الزراعة، الحاسبات والمعلومات، ويوم الأربعاء 5 ديسمبربكليتى السياحة والفنادق ، والتجارة، والعلوم، لتختتم فعاليات الأسبوع الأول يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر بكلية الطب والعاملين بالجامعة.

وتستأنف الحملة عملها يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر بكليات التربية الرياضية، الآداب والعلوم الإنسانية، المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، ويوم الأثنين الموافق 10 ديسمبرتتوجه الحمله إلى كليات الآداب والعلوم الإنسانية، التمريض والطب البيطرى، ويوم الثلاثاء 11 ديسمبر بكليات الهندسة والتربية ويوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر تتوجه الحمله لكلية التجارة ، ومستشفى الطوارئ، ثم تختتم الحمله أعمالها يوم الخميس الموافق 13 ديسمبربفحص العاملين بالجامعة

وأوضح الدكتورأحمد سلواوى مسئول الفرق الثلاثة بالجامعة ، أن هناك ثلاث فرق تعمل بالتوازي داخل الجامعة فريق بكلية الصيدلة، وفريق بكلية الطب وفريق بالسيارة المتنقلة التى تقدم خدماتها الطبية من داخل الجامعة، والمدن الجامعية، والمستشفيات الجامعية لمدة أسبوعين متتالين من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء، ثم تنتقل إلى مقر المدن الجامعية بنات وبنين من السادسة وحتى التاسعة مساء مستهدفة طلاب وطالبات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والعاملين بالجامعة حتى الثامن والعشرين من فبراير2019.

وأضاف الدكتورأحمد السلواوى، أن كل فريق يضم أثنين من الأطباء وأثنين من الصيادلة وأثنين لإدخال البيانات، ويشارك بالحملة عشرة فرق تطوعية من طلاب وطالبات الجامعة ، ما بين فرق طبية من كليات الطب والتمريض، وفرق تثقيف صحي وتسجيل طبي الكتروني(IT) تعمل داخل الجامعة، و بالمدن الجامعية بنات وبنين وبالنوادي والمؤسسات والهيئات المختلفة، ويبلغ عدد الطلاب المتطوعين المشاركين في الحملة إلى 60 طالب و طالبة.


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