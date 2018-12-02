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لجنة للشئون الأفريقية بالأزهر لتدعيم القارة السمراء تعليميًّا ودعويًّا

الأحد، 02 ديسمبر 2018 08:52 ص
لجنة للشئون الأفريقية بالأزهر لتدعيم القارة السمراء تعليميًّا ودعويًّا الدكتور احمد الطيب
لؤى على
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قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تشكيل لجنة مختصة بالشئون الإفريقية بالأزهر، وذلك بمناسبة تولى مصر الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن الإفريقى، واستكمالًا لدور مصر والأزهر فى دعم شعوب القارة الإفريقية على كافة المستويات.

وتختص اللجنة التي قرر الإمام الأكبر تشكيلها بالعمل علي وضع البرامج والخطط والأنشطة التي من شأنها، تدعيم أبناء دول وشعوب القارة الإفريقية، من خلال بحث زيادة عدد المنح المقدمة للطلاب الدارسين في الأزهر، وزيادة أعداد المبعوثين من المدرسين في دول إفريقيا، وتكثيف البرامج التدريبية لتأهيل الأئمة والوعاظ بها، بالتوازي مع القوافل الدعوية التي يرسلها الأزهر لمواجهة الأفكار المتطرفة التي تبثها الجماعات المتشددة ونشر الفكر الوسطي، فضلًا عن تيسير القوافل الإغاثية والطبية للدول الإفريقية الأشد احتياجا، والتي بها عجز في الطواقم الطبية لرفع المعاناة عنهم، والعمل علي ترتيب عدة زيارات خارجية لشيخ الأزهر إلى غرب أفريقيا، وبحث إمكانية افتتاح مراكز لتعليم اللغة العربية بها، وتبادل الزيارات بين المؤسسات التعليمية والدعوية في الأزهر ودول أفريقيا.

 

يأتى، ذلك في إطار جهود الأزهر الشريف فى دعم شعوب القارة الإفريقية، وتعزيز أواصر التعاون بين الأزهر الشريف ودول وعلماء أفريقيا فى كافة المجالات العلمية والفكرية والدعوية والإغاثية، بما يساهم فى تحقيق التقدم والازدهار لشعوب القارة الإفريقية.

 


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