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غدا... فصل الكهرباء عن 5 مناطق فى مركز الزرقا بدمياط للصيانة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:15 م
غدا... فصل الكهرباء عن 5 مناطق فى مركز الزرقا بدمياط للصيانة فصل التييار الكهربائى - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط، عن خطة قطاع كهرباء دمياط - هندسة كهرباء الزرقا، فصل التيار الكهربائى عن بعض أجزاء بمدينة الزرقا غدا الإثنين الموافق من الساعة 10 صباحاً حتى الإنتهاء من أعمال الصيانة الدورية.

وحددت الوحدة المحلية المناطق التى سيتم فصل الكهرباء عنها على النحو التالى: أرض الشونه، المعهد الدينى، مساكن السلخانه، نادى الزرقا الرياضى، المخبز الآلى.

وأهابت الوحدة المحلية بسكان هذه المناطق باتخاذ الإجراءات اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

 

 

 


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