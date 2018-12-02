عبد المحسن سلامة: معهد تدريب نقابة الصحفيين كان ضمن برنامجى الانتخابى

كتب محمد السيد

قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن معهد التدريب الذي تم افتتاحه اليوم كان ضمن برنامجه الانتخابي، مضيفا: "كان من الضروري أن يليق بالصحفيين والنقابة، فقد كان طموحي كبيرًا فيما يخص هذا المعهد لذلك توسعت، حيث كان في البداية معهدا للصحافة، والآن أصبح أكبر معهد تدريب متكامل للمهنة بأكملها في الشرق الأوسط".

وأضاف سلامة فى تصريحات صحفية له خلال افتتاح معهد التدريب، أن المعهد تضمن كل شيء بدءا من المواقع الإلكترونية والإذاعة والتليفزيون والسوشيال ميديا وكل ضروريات الصحافة، فضلا عن صالة تحرير مجهزة على مستوى عال وقاعات تدريب متميزة، بجانب ثاني متحف من نوعه في العالم يخص مهنة الصحافة.

وأوضح سلامة أن المتحف سيضم مقتنيات تمثل تاريخ مهنة الصحافة وتطورها تدريجيًا، حيث من المقرر أن يتضمن أقدم ماكينة طباعة في العالم وأيضا كاميرات التصوير القديمة وكذلك المقتنيات الخاصة بمهنتي الإذاعة والتليفزيون منذ نشأتهما وحتى الآن.