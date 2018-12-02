ضبط هارب من حكم بالسجن فى قضية إضرام النيران بنقطة شرطة بأسيوط

كتب : محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط من ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد فى قضية إضرام النيران بنقطة شرطة، وهو المحكوم عليه الهارب "هانى.ش.ع" 40 سنة، مزارع، ومقيم بنى محمد دائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط مطلوب التنفيذ عليه فى قضية إضرام النيران بديوان نقطة شرطة بنى محمد دائرة المركز.

المتهم محكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد، وتم القبض عليه فى كمين أعد خصيصا لضبطه حال تردده على محل إقامته تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة.