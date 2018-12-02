حزب العمال البريطانى يطالب ماى بالكشف عن المشورة التى تلقتها بشأن "بريكست"

رويترز

قال كير ستارمر، الوزير المختص بشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى فى حكومة الظل فى حزب العمال البريطانى المعارض اليوم الأحد إن الحزب سيضغط من أجل الشروع فى اتخاذ إجراءات ازدراء ضد الحكومة إذا لم تكشف رئيسة الوزراء تيريزا ماى عن المشورة القانونية الكاملة التى تلقتها بشان اتفاق الخروج الذى أبرمته مع التكتل الأوروبى.

وقال لبرنامج صوفى ريدج أون صنداى فى قناة سكاى نيوز التلفزيونية "فى غضون 9 أيام سيكون على البرلمان اتخاذ ما يمكن أن يكون أهم قرار اتخذه خلال جيل، ومن الواضح أن من المهم أن نعرف الانعكاسات القانونية الكاملة لما تريد رئيسة الوزراء منا أن نوافق عليه".

ويشير ستارمر إلى الاقتراع المرتقب على اتفاق الخروج فى البرلمان. وأضاف "إذا لم يقدموها (المشورة القانونية) غدا سنشرع فى اتخاذ إجراءات الازدراء. هذا سيكون مسار صدام بين الحكومة والبرلمان".

وتابع أن من المتعين الدعوة لانتخابات عامة إذا فشلت ماى فى الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق الخروج. ومن المقرر أن يبدأ البرلمان 5 أيام من المناقشات يوم الثلاثاء (4 ديسمبر كانون الأول) ثم يصوت على الاتفاق بعد ذلك التاريخ بأسبوع.