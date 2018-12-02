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جامعة عين شمس: قريبا تدشين دبلوم الطب الصينى والعلاج بالأعشاب

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:58 م
جامعة عين شمس: قريبا تدشين دبلوم الطب الصينى والعلاج بالأعشاب الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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كشف الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن استعدادات الجامعة لعقد مؤتمرها العلمي الثامن بعنوان "الابتكار، الإبداع و الصناعة "  الذى من المقرر أن يشهد فعالياته استضافة المملكة العربية السعودية ،وحضور ومشاركة عدد من الشخصيات المؤثرة في مجال الصناعة و الإبتكار بمصر و العالم.
 
وأكد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجامعة، أن الجامعة بصدد الاتفاق على تدشين دبلوم الطب الصينى بالتعاون مع كبرى الجامعات الصينية، الذى يفتح آفاق طبية واسعة من خلال الدمج بين الطب التقليدى وطب الأعشاب.
 
من جانبه استعرض الدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أبرز ما تم على صعيد قطاعي التعليم و الطلاب و خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لافتاً إلى أن الجامعة تشارك بحملة 100 مليون صحة و التي يتم خلالها استكمال الكشف على فيروس سى والأمراض غير السارية " الضغط و السكر و السمنة"، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من إجراء سحب العينات لـ50 ألف طالب مستجد منذ بدء العام الجامعى .

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