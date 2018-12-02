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تعليم الإسكندرية: حملة القضاء على فيروس سى تستهدف 177 مدرسة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 04:47 م
تعليم الإسكندرية: حملة القضاء على فيروس سى تستهدف 177 مدرسة جانب من الحملة
الاسكندرية جاكلين منير
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تابعت أمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية ،  فعاليات عمليات المسح للكشف عن فيروس C والأمراض غير السارية لطلاب مدارس  التعليم العام والتعليم الفنى بالمرحلة الثانوية برفقة إبراهيم زيتون مدير عام الشئون التنفيذية و الدكتور عنانى إسماعيل مدير هيئة التأمين الصحى بالإسكندرية ومطروح والدكتور هانى غزال نائب مدير الهيئة ومصطفى حمادة وكيل إدارة شرق، ويأتى ذلك فى إطار حملة  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ( 100 مليون صحة.

وأكدت أمال عبد الظاهر على حرص الرئيس للاطمئنان على أبنائه طلبة المدارس كما أشادت بدور وزارة الصحة و الهيئة العامة  التأمين الصحى

وأشارت الى ان  أن الحملة بالإسكندرية تستهدف 177 مدرسة ليتم توقيع الكشف على مايقارب ثلاثة وأربعين ألفا من الطلاب . وأوضحت أن هيئة التأمين الصحى شكلت 92 فريقا طبيا ويتكون كل فريق من طبيب وممرضة ومدخل بيانات .

وقامت وكيل الوزارة  بتوزيع قمصان مطبوع عليها شعار الحملة على بعض الطالبات أثناء توقيع الكشف، وقد بدأت الجملة فى مدرسة مصطفى كامل الثانوية  العسكرية بشرق الإسكندرية ومدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات بشرق  ومدرسة نبوية موسى التجريبية بنات بإدارة وسط.


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