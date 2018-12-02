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الأحد، 02 ديسمبر 2018 05:04 م
خالد صلاح
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المنيا تزيل 1453 حالة تعدى على 47 فدان للأراضى الزراعية الخاصة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 04:47 م
المنيا تزيل 1453 حالة تعدى على 47 فدان للأراضى الزراعية الخاصة جانب من الحملة
المنيا- فريق المحافظات
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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن أزالت خلال اليوم السادس لحملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية الخاصة أمس السبت 1453 حالة تعدى بمساحة 47 فدان و9 قيراط و21 سهم وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بتنظيم حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية الخاصة فى الفترة من 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر القادم .

جاء ذلك خلال التقرير الذى عرضه مدير مركز المعلومات عن نسب تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة على مستوى المراكز التسع والإجراءات التى تم اتخاذها حيالهم، حيث تواصل الوحدات المحلية التسع جهودها فى حملات إزالة التعديات البسيطة و المتوسطة وكذلك التعديات الجسيمة .

وكان المحافظ قد وجه بتسخير كافة إمكانيات المحافظة للمشاركة فى حملات الإزالة المكبرة وتنفيذ قرارات الإزالة والتصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية للحد من تلك الظاهرة التى تُهدّد الاقتصاد الزراعي، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، مشدداً على التعامل الفورى والحاسم مع أى حالة تعد وإزالتها فى المهد وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن والأجهزة المعنية، وتنفيذ القانون بكل حزم ومنع ظهور أى مبانى عشوائية .

 


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