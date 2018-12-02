القائم بأعمال السفارة الأمريكية: نفخر بمشاركة الولايات المتحدة فى (EDEX)

كتبت: إنجى مجدى

أعرب وفد الولايات المتحدة الأمريكية المشارك في معرض (EDEX) عن تهانيه لمصر بانعقاد المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية (EDEX) كما رحب بمشاركة أكثر من أربعين شركة ومؤسسة أمريكية في هذا الحدث المهم.

ويمثل العارضون الأمريكيون مسئولون رفيعي المستوى قدموا خصيصاً من مقرات قيادة مؤسساتهم للمشاركة، كما تعرض الشركات الأمريكية أحدث الحلول الدفاعية المتطورة تكنولوجياً على مستوى العالم.

ويضم الوفد الرسمي الأمريكي المشارك في معرضEDEX القائم بأعمال السفارة الأمريكية توماس جولدبرجر، ونائبة مساعد الوزير الدفاع لشؤون التصدير والتعاون آن كاتالدو، والمديرة الرئيسية لوكالة التعاون الأمني الدفاعي ميشيل هايزن، ومدير مركز الدعم بوزارة التجارة الأمريكية، ستيفن رينا وكبير مسئولي الدفاع الأمريكيين في مصر اللواء رالف جروفر.

وقد صرّح القائم بالأعمال توماس جولدبرجر بهذه المناسبة قائلاً: "نفخر بالمشاركة الأمريكية القوية في هذا الحدث وسنواصل العمل مع الحكومة المصرية والشركات الأمريكية لنرى مصر تمتلك الأدوات التي تحتاجها لضمان أمنها "