"السكة الحديد للنظافة" تصرف أول يناير علاوة 7 % للعاملين بالشركة

كتب رضا حبيشى

أعلن المهندس رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة تصديق مجلس إدارة الشركة على صرف علاوة 7% للعاملين بالشركة طبقاً لما هو متبع كل عام، وذلك اعتباراً من أول يناير المقبل.

وأكد اللواء رفعت حتاتة رئيس الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد أن مجلس الإدارة أشاد بمجهود العاملين فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أنشأتها الشركة مثل ورشة الملابس ووحدة تصنيع المنظفات ووحدة إصلاح السيارات والمعدات والمغاسل ودورهم دعم إيرادات و عائدات وموارد الشركة.