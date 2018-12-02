السجن المؤبد لصاحب سوبر ماركت لحيازته هيروين بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، صاحب سوبر ماركت بقرية السلام مركز بلبيس، بالسجن المؤبد لحيازته مخدر الهيروين بقصد الإتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد امبامى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وبحضور أحمد سامي، وكيل النيابة، وسكرتارية أحمد رزق.

تعود أحداث القضية رقم 57286 لسنة 2015 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم21 من شهر ديسمبر، عندما ألقت قوة من مكافحة مخدرات بلبيس، برئاسة الرائد عمرو على، رئيس المكافحة، ومعاونه محمد الخطيب، القبض على "عادل ف ح ع" 18 سنة صاحب سوبر ماركت مقيم قرية السلام بحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار.

وتم إحالته للنيابة العامة بلبيس، التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.