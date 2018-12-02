الداخلية توقع الكشف الطبى على السيدات بمستشفيات الشرطة مجانا

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

شاركت وزارة الداخلية فى حملة الـ " 16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة " بتوقيع الكشف الطبى على السيدات بمستشفيات الشرطة مجاناً من أجل دعم سيدات مصر .

قام قطاع الخدمات الطبية بتخصيص الثلاث أيام الأوائل من الحملة خلال الفترة من 25 حتى 27 نوفمبر 2018 ، لتوقيع الكشف الطبى على السيدات بمستشفيات الشرطة مجاناً بالفترة المسائية وصرف الأدوية اللازمة لهن، من أجل دعم سيدات مصر.





ووقعت المستشفيات الكشف الطبى على 2637 سيدة من المترددات على العيادات الخارجية فى جميع التخصصات الطبية المختلفة بمستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية وأسيوط وصرف العلاج اللازم لهن مجاناً وقد لاقت المبادرة إستحساناً كبيراً من متلقيات الخدمة الطبية.

هذا وقد قام وفد من من المجلس القومى للمرأة وقطاع حقوق الإنسان بالوزارة بزيارة مستشفى الشرطة بالعجوزة خلال فعاليات المبادرة ، حيث أبدت السيدات اللاتى ترددن على المستشفى بالغ شكرهن لوزارة الداخلية مشيدين بالخدمة الطبية المقدمة لهن .