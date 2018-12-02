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الجيش اليمنى يستعيد تبابا مناطق فى محافظة البيضاء وسط البلاد

الأحد، 02 ديسمبر 2018 05:00 ص
الجيش اليمنى يستعيد تبابا مناطق فى محافظة البيضاء وسط البلاد قوات الجيش اليمنى
عدن /أ ش أ/
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أحرز الجيش اليمنى، تقدماً ميدانيًا جديدًا فى جبهة الملاجم شرقى محافظة البيضاء، وسط اليمن.

ونقل موقع (26 سبتمبر) التابع للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكرى يمنى القول إن قوات من الجيش اليمنى استعادت، تباباً جبلية فى منطقة الكبار عقب مواجهات خاضتها مع مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، مبيناً أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا الانقلابية وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك يأتى تزامنا مع استهدف طيران التحالف لدعم الشرعية فى اليمن، تعزيزات للمليشيا الحوثى الانقلابية جنوبى المنطقة ذاتها؛ مما أدى إلى تدمير عربتين تابعتين للمليشيا ومصرع وإصابة من كان على متنهما.

 


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الجيش اليمنى

مناطق جبلية

منطقة الكبار

محافظة البيضاء




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