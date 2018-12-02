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الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:13 م
خالد صلاح
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الجيش السورى يحبط محاولتى تسلل باتجاه نقاط عسكرية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:40 م
الجيش السورى يحبط محاولتى تسلل باتجاه نقاط عسكرية الجيش السورى
أ ش أ
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أحبطت وحدات من الجيش السوري محاولتي تسلل لمجموعات إرهابية باتجاه نقاط عسكرية متمركزة لحماية البلدات "الآمنة " في ريف "حماة " الشمالي أسفرت عن إلحاق خسائر بشرية في صفوف تلك المجموعات .

وذكرت وكالة الأنباء السورية - التي بثت النبأ - اليوم الأحد أن وحدة من الجيش "متمركزة " في محيط قرية "شليوط " شمال مدينة "محردة " تمكنت من رصد محاولة تسلل مجموعة إرهابية كانت تتنقل في الأراضي الزراعية جنوب "قرية الزكاة " حيث تعاملت معها ، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد المجموعة بجراح ، وأجبروا على الفرار .

وأضافت الوكالة أن عناصر استطلاع من وحدة الجيش رصدت تحرك مجموعة إرهابية بين بساتين الزيتون جنوب "بلدة اللطامنة" باتجاه نقاط عسكرية على محور "زلين " إلى الجنوب منها وردتهم على أعقابهم بعد التعامل معهم بالأسلحة الخفيفة .

وأشارت إلى أن المجموعات الارهابية تواصل خرقها اتفاق المنطقة المنزوعة السلاح في "ادلب " من خلال تكرار محاولاتها التسلل باتجاه نقاط عسكرية متمركزة في ريف حماة الشمالي لحماية المدنيين في القرى "الآمنة ".

 


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ادلب

ريف حماة




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