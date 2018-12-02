التموين توضح حقيقة حذف أفراد من بطاقات التموين

كتب مدحت وهبة

ناشد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة أصحاب بطاقات التموين ممن تقدموا لصرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الحالى واكتشفوا حذف فى بعض الأفراد بالبطاقة، التوجه لمكتب التموين والحصول على استمارة "أداء الخدمة" وكتابة كافة بيانات أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة مع صور الرقم القومى للأفراد المستفيدة، ﻭأنه خلال أسبوعين أو 3 أسابيع على أقصى تقدير سيتم إعادة أى فرد تم حذفه طالما أنه مقيد على قاعدة البيانات ومن ضمن المستحقين.

ولفت إلى أن الوزارة ظلت على مدار أكثر من 3 أشهر اعتبارا من بداية شهر أغسطس وحتى 7 نوفمبر الماضى تناشد المواطنين أصحاب البطاقات التى بها أخطاء لتحديث بيانتهم وتم عمل مناشدة طوال هذه الفترة من خلال وسائل الإعلام والدخول على موقع دعم مصر كما تم كتابة عبارة تحديث البيانات للبطاقات التى بها أخطاء فى بون صوف الخبز أو السلع المدعمة .

وأكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة فى تصريحات لليوم السابع أن تحديث بيانات البطاقات التى بها أخطاء كشف خلال الفترة الماضية استمرار وجود أشخاص متوفيين ضمن منظومة صرف السلع، كما تبين وجود أشخاص مسافرين خارج البلاد ومازلوا يصرفون سلعا بجانب وجود أسماء مكررة على أكثر من بطاقة ولذلك حرصت الوزارة على تحديث بيانات أصحاب البطاقات التى بها أخطاء وذلك حتى يكون هناك قاعدة بيانات سليمة عن المستحقين لصرف الدعم وبالتالى يصل الدعم لمستحقيه وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قرر فتح باب التطلمات فى مكاتب التموين وأن أى مواطن له حق سيحصل عليه فى مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب أو 3 أسابيع على أقصى تقدير.