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التعليم توقع بروتوكولا مع نهضة مصر لتدريب معلمى الابتدائية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:45 م
التعليم توقع بروتوكولا مع نهضة مصر لتدريب معلمى الابتدائية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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وقع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع دار نهضة مصر، لتبنى تدريب معلمى المرحلة الابتدائية على أسس تعليم التربية الدينية.

وتم توقيع البروتوكول بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ووزير التعليم الصومالى عبد الله جودح برى.

وقالت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة مؤسسة نهضة مصر، إنه تم توقيع بروتوكول لتعليم اللغة العربية لأبناء الجيل الثانى والثالث للجاليات المصرية بالخارج مجانًا لتأكيد الهوية المصرية والعربية.

وتابعت أن الهدف من تدريب معلمى الفصل على طريقة جديدة للتعايش وتقبل الآخر وتقبل الاختلافات فى إطار منهجية الوزارة

وقالت إن المؤسسة فازت بمسابقة تأليف مناهج الطاقة المتجددة وتدريب الطلاب والمعلمين لمدة 5 سنوات، بالإضافة لتنفيذ مبادرة مصنع داخل المدرسة.

 


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