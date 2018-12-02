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التحقيق مع مالك شركة بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:32 م
التحقيق مع مالك شركة بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى دولار أمريكى-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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تباشر نيابة المرج الجزئية، برئاسة المستشار أحمد شديد، التحقيق مع مالك شركة سياحة، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى، وبيع العملات خارج السوق المصرفية بمنطقة المرج. 
 
البداية عندما تلقى الرائد حسام رضا، معاون مباحث قسم شرطة المرج، معلومات تفيد بقيام مالك شركة سياحة، بالاتجار فى العملات الأجنبية خارج السوق المصرفى.
 
على الفور تم عمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات حول الواقعة، وتم التأكد من صحتها، وتم مداهمة مقر شركته بمنطقة المرج، والقبض عليه، وعثر بحوزته على 1200دولار و500 ريال.
 

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