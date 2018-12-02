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الإعلان عن إنشاء مستشفى الملك سلمان في نواكشوط بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي

الأحد، 02 ديسمبر 2018 07:05 م
الإعلان عن إنشاء مستشفى الملك سلمان في نواكشوط بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي ولى العهد السعودى الامير محمد بن سلمان
أ ش أ
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أعلن وزير الإعلام السعودي عواد العواد اليوم الأحد في نواكشوط عن بناء مستشفى كبير في نواكشوط يحمل اسم "مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز" .

 

وقال المسؤول السعودي خلال حفل في نواكشوط إنه بناء على توجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سيتم بناء هذا المستشفى هدية للشعب الموريتاني ويتوفر على العديد من الأقسام والتخصصات الطبية المختلفة.

 

وأجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الأحد بالقصر الرئاسي في نواكشوط.

 

وقالت الإذاعة الموريتانية إن المباحثات تناولت مختلف أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره نحو الأفضل خدمة للمصالح المشتركة.

 

وتعتبر هذه المباحثات الثانية من نوعها بعد مباحثات أجرياها في وقت سابق من اليوم لدى وصول ولي العهد السعودي إلى نواكشوط.

 


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