video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة: تمويل خطة الاستجابة الإنسانية قد يتجاوز 20 مليار دولار

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:37 م
الأمم المتحدة: تمويل خطة الاستجابة الإنسانية قد يتجاوز 20 مليار دولار الأمم المتحدة
جنيف (أ ش أ)
إضافة تعليق

توقع مكتب تنسيق الشئون الإنسانية تجاوز حجم التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية لمواجهة احتياجات الضعفاء الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية فى مناطق الأزمات العام القادم والتى سيتم الإعلان عنها فى جنيف يوم الثلاثاء القادم 4 ديسمبر، حاجز الـ 20 مليار دولار.

وأشارت المنظمة- وفقا لبيان اليوم الأحد، إلى أن التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات الإنسانية من خلال وكالات الأمم المتحدة الإنسانية والوكالات الشريكة ومنها الصليب الأحمر والاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر وغيرها كان قد قفز من 3.7 مليار دولار عام (2007) إلى ما يصل إلى 14 مليار دولار عام (2018)، بسبب ما خلفته الأزمات الإنسانية بسبب النزاعات طويلة الأجل وكذلك الكوارث الطبيعية وأزمات نزوح أعداد هائلة من المحتاجين للمساعدات الإنسانية.

ولفت مكتب تنسيق الشئون الإنسانية إلى أن الطرق الجديدة المتبعة لتقييم حجم الاحتياجات سيساعد إلى حد كبير فى تحديد أفضل السبل التى يمكن للوكالات الإنسانية العمل بها من أجل الوصول إلى أكثر الفئات ضعفا فى تلك المناطق، وكذلك لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية فى بعض البلدان، ومنها جنوب السودان التى أدت سنوات النزاع فيها إلى دفع ما يقرب من 60 % من عدد السكان إلى حافة الجوع، حيث واجه حوالى 6.1 مليون شخص فى العام الجارى 2018 مستويات من انعدام الأمن الغذائى اقتربت من الكارثية.

كما أوضح المكتب الأممى أنه برغم الحجم الكبير للتمويل المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية للعام القادم 2019 إلا أنه- وبحسب التقييمات- فإن تكلفة الفرد الذى سيتم تقديم المساعدة له فى مناطق الأزمات لا يزيد عن 250 دولار فقط، بما يغطى العام بأكمله فى معظم الحالات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة تحذّر من إقتراب اليمن لـ "كارثة كبرى" فى 2019

الامم المتحده

خطه الاستجابه الانسانيه

الاستجابه الانسانيه

الصليب الاحمر




لا تفوتك
القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى نظر طعن رئيس الزمالك على قرارات الأولمبية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى نظر طعن رئيس الزمالك على قرارات الأولمبية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم تأييد الإعدام لـ9 متهمين باغتيال "هشام بركات"

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم تأييد الإعدام لـ9 متهمين باغتيال "هشام بركات"

يفتتحه الرئيس السيسى غدا بمشاركة 373 شركة عالمية.. "اليوم السابع" يرصد الاستعدادات النهائية لانطلاق المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018".. 7 أجنحة رئيسية وجناح ضخم للمعروضات المصرية

يفتتحه الرئيس السيسى غدا بمشاركة 373 شركة عالمية.. "اليوم السابع" يرصد الاستعدادات النهائية لانطلاق المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018".. 7 أجنحة رئيسية وجناح ضخم للمعروضات المصرية

2019 مصر خالية من العشوائيات الخطرة.. 19 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 215 ألف وحدة لسكان العشوائيات.. 5 محافظات خالية من المناطق غير الآمنة نهاية العام الجارى.. وخالد صديق: طورنا 80% من العشوائيات داخل المحافظات

2019 مصر خالية من العشوائيات الخطرة.. 19 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 215 ألف وحدة لسكان العشوائيات.. 5 محافظات خالية من المناطق غير الآمنة نهاية العام الجارى.. وخالد صديق: طورنا 80% من العشوائيات داخل المحافظات

كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات يورو 2020 اليوم

كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات يورو 2020 اليوم

"القصة العريضة" موضة تسريحات شعر 2019 اعرفى إمتى تختاريها

"القصة العريضة" موضة تسريحات شعر 2019 اعرفى إمتى تختاريها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة