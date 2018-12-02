الأمم المتحدة: تمويل خطة الاستجابة الإنسانية قد يتجاوز 20 مليار دولار

جنيف (أ ش أ)

توقع مكتب تنسيق الشئون الإنسانية تجاوز حجم التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية لمواجهة احتياجات الضعفاء الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية فى مناطق الأزمات العام القادم والتى سيتم الإعلان عنها فى جنيف يوم الثلاثاء القادم 4 ديسمبر، حاجز الـ 20 مليار دولار.

وأشارت المنظمة- وفقا لبيان اليوم الأحد، إلى أن التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات الإنسانية من خلال وكالات الأمم المتحدة الإنسانية والوكالات الشريكة ومنها الصليب الأحمر والاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر وغيرها كان قد قفز من 3.7 مليار دولار عام (2007) إلى ما يصل إلى 14 مليار دولار عام (2018)، بسبب ما خلفته الأزمات الإنسانية بسبب النزاعات طويلة الأجل وكذلك الكوارث الطبيعية وأزمات نزوح أعداد هائلة من المحتاجين للمساعدات الإنسانية.

ولفت مكتب تنسيق الشئون الإنسانية إلى أن الطرق الجديدة المتبعة لتقييم حجم الاحتياجات سيساعد إلى حد كبير فى تحديد أفضل السبل التى يمكن للوكالات الإنسانية العمل بها من أجل الوصول إلى أكثر الفئات ضعفا فى تلك المناطق، وكذلك لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية فى بعض البلدان، ومنها جنوب السودان التى أدت سنوات النزاع فيها إلى دفع ما يقرب من 60 % من عدد السكان إلى حافة الجوع، حيث واجه حوالى 6.1 مليون شخص فى العام الجارى 2018 مستويات من انعدام الأمن الغذائى اقتربت من الكارثية.

كما أوضح المكتب الأممى أنه برغم الحجم الكبير للتمويل المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية للعام القادم 2019 إلا أنه- وبحسب التقييمات- فإن تكلفة الفرد الذى سيتم تقديم المساعدة له فى مناطق الأزمات لا يزيد عن 250 دولار فقط، بما يغطى العام بأكمله فى معظم الحالات.